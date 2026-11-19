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Российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила Николаевская ОВА, передает RegioNews.

По данным ОВА, вражеские атаки произошли в течение вчерашнего и сегодняшнего дня.

В результате атак без электроснабжения остались 99 населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах. Пока электроснабжение во всех населенных пунктах возобновили.

Также в результате одной из атак в Николаеве взрывной волной повредило многоквартирный и 13 частных домов, гараж и два автомобиля.

Кроме того, в Первомайске повреждено здание торгового центра.

Напомним, в течение 18 ноября российские войска нанесли 554 удара по 50 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате атак на Запорожье и Запорожский район.

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