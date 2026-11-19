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В течение суток российские беспилотники атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксированы в двух районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Вышгородском районе в результате ударов повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и объект энергетической инфраструктуры.

Пострадали четыре человека, среди них ребенок. Всем оказали необходимую медпомощь.

В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.

На местах атак продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, в Одесской области в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября повреждены промышленные и энергетические объекты.