Россияне атаковали Киевщину дронами: четверо пострадавших, среди них ребенок
В течение суток российские беспилотники атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксированы в двух районах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.
В Вышгородском районе в результате ударов повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и объект энергетической инфраструктуры.
Пострадали четыре человека, среди них ребенок. Всем оказали необходимую медпомощь.
В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.
На местах атак продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, в Одесской области в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября повреждены промышленные и энергетические объекты.
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