Фото: Совет обороны Запорожской области

В течение 18 ноября российские войска нанесли 554 удара по 50 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате атак на Запорожье и Запорожский район

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

За сутки россияне совершили 16 авиационных ударов, в том числе по Запорожью, Балабиному, Камышевахе, Любимовке и другим населенным пунктам области.

Еще 435 атак нанесли беспилотниками разных типов, преимущественно FPV. Под ударами находились Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновка, Орехов, Степногорск и десятки других населенных пунктов.

Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Новоалександровке и Омельнику.

Кроме того, российские войска нанесли 100 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

Поступило 104 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 18 ноября враг атаковал Запорожье. Ранения получили два человека.