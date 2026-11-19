Фото: ОВА

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по югу Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Несмотря на повреждения энергообъектов, атака не повлияла на электроснабжение.

К счастью, пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Напомним, в ночь на 19 ноября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Оникс и 98 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.