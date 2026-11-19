РФ запустила по Украине "Ониксы" и почти 100 беспилотников: есть попадания на 18 локациях
В ночь на 19 ноября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс" и 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08,00 силы ПВО уничтожили или подавили 69 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, вечером 18 ноября враг атаковал Запорожье . Ранения получили два человека.
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