Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 ноября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс" и 98 ударными БпЛА типа Shahed (61 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08,00 силы ПВО уничтожили или подавили 69 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 18 ноября враг атаковал Запорожье . Ранения получили два человека.