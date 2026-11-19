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Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 630 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1970 оккупантов, два танка, 13 бронемашин, семь артсистем, одну РСЗО, 515 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 341 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности операции по уничтожению Крымского моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.