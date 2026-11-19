Фото: ОВА

В ночь на 19 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частные дома. Пострадал 50-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне атаковали Николаевскую и Украинскую громады. Повреждены хозяйственные постройки, автомобиль и агропредприятие. В результате ударов возникли пожары.

Напомним, вечером 18 ноября враг атаковал Запорожье. Ранения получили два человека.