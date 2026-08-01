12:27  01 августа
В Харькове из-за обстрела РФ загорелись склады издательства "Ранок"
10:29  01 августа
На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: 11 человек травмированы
01:35  01 августа
Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес
UA | RU
UA | RU
01 августа 2026, 16:35

"Возвращаем войну в Россию": Зеленский рассказал об ударах по судну и трем НПЗ РФ

01 августа 2026, 16:35
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских сил по объектам на территории России и в акваториях Черного и Азовского морей

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, украинские военные применили дальнобойные средства поражения и поразили цели, связанные с обеспечением войны.

"Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в Россию и отвечают на ее удары против жизни. Наши цели – последовательно определенные объекты, обеспечивающие войну", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что в акватории Черного и Азовского морей было зафиксировано поражение целей. Также, по его словам, украинские силы поразили шедший под флагом подсанкционный российский контейнеровоз Yanina. Зеленский заявил, что судно имело емкость более 100 тысяч тонн и затонуло в результате попадания.

Кроме того, глава государства сообщил о ночной атаке подразделений Службы безопасности Украины по инфраструктуре трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане.

"Расстояние – почти 1600 километров до объектов. Заводы, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает реализацию плана дальнобойных санкций и наносит удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России.

Напомним, в ночь на 31 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора. В частности, зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война НПЗ Силы обороны Зеленский Владимир военные цели
1470 оккупантов и более 1800 дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки
01 августа 2026, 10:11
Все новости »
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
На Харьковщине девушка украла более 50 тыс. грн у отца погибшего защитника
01 августа 2026, 17:45
Авиаудар по учебному заведению в Херсоне: из-под завалов достали тело погибшего
01 августа 2026, 16:02
В Киеве выросло количество пострадавших после атаки РФ: известно о 33 людях
01 августа 2026, 15:29
Напал со спины и ударил палкой: в Польше разыскивают обидчика украинки
01 августа 2026, 15:15
Атака РФ на Киевщину: в Броварах погиб человек, еще шестеро ранены
01 августа 2026, 14:54
Во Львовской области в помещении ТЦК нашли мертвым военнослужащего
01 августа 2026, 14:35
РФ ударила по Одессе: есть попадания в жилой дом, двоих пострадавших госпитализировали
01 августа 2026, 13:46
На Львовщине во время полевых работ перевернулся трактор: погиб 79-летний водитель
01 августа 2026, 13:13
Россияне атаковали Сумщину: один человек погиб, семеро ранены
01 августа 2026, 12:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Все публикации »
Остап Дроздов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »