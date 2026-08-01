"Возвращаем войну в Россию": Зеленский рассказал об ударах по судну и трем НПЗ РФ

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Президент Владимир Зеленский сообщил об ударах украинских сил по объектам на территории России и в акваториях Черного и Азовского морей

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, украинские военные применили дальнобойные средства поражения и поразили цели, связанные с обеспечением войны.

"Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в Россию и отвечают на ее удары против жизни. Наши цели – последовательно определенные объекты, обеспечивающие войну", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что в акватории Черного и Азовского морей было зафиксировано поражение целей. Также, по его словам, украинские силы поразили шедший под флагом подсанкционный российский контейнеровоз Yanina. Зеленский заявил, что судно имело емкость более 100 тысяч тонн и затонуло в результате попадания.

Кроме того, глава государства сообщил о ночной атаке подразделений Службы безопасности Украины по инфраструктуре трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане.

"Расстояние – почти 1600 километров до объектов. Заводы, перерабатывающие миллионы тонн нефти в год", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает реализацию плана дальнобойных санкций и наносит удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России.

Напомним, в ночь на 31 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию успешных ударов по важным военно-экономическим и военным объектам российского агрессора. В частности, зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".