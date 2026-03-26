Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью 25 миллионов долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 26 марта Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в районе Новопскова на временно оккупированной Луганщине.

Также поражены склады горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка.

Кроме того, украинские воины ударили по сосредоточению живой силы противника возле Каменки.

Примерная стоимость российского зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" (9К331) составляет около 25 миллионов долларов США.

Как сообщалось, украинские военные поразили место хранения "Шахедов" на Донбассе. Также били по пункту управления БПЛА, командно-наблюдательному пункту, артиллерии россиян на оккупированной территории.