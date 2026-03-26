Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью 25 миллионов долларов
Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в ночь на 26 марта Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в районе Новопскова на временно оккупированной Луганщине.
Также поражены склады горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка.
Кроме того, украинские воины ударили по сосредоточению живой силы противника возле Каменки.
Примерная стоимость российского зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" (9К331) составляет около 25 миллионов долларов США.
Как сообщалось, украинские военные поразили место хранения "Шахедов" на Донбассе. Также били по пункту управления БПЛА, командно-наблюдательному пункту, артиллерии россиян на оккупированной территории.