1000 оккупантов и почти 70 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1000 оккупантов, один танк, 9 бронемашин и 68 артсистем, а также 2222 БпЛА оперативно-тактического уровня. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 293 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные поразили российский ЗРК "Тор-М1" стоимостью 25 миллионов долларов на временно оккупированной территории Луганской области.
25 марта 2026
