Окупанти в Криму готують мобілізованих і силовиків до керівних посад – ЦНС
Окупаційна влада Криму запустила курси, на яких 57 учасників війни проти України – мобілізовані, контрактники, "добровольці" та силовики – готуються до призначення на керівні посади
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
За даними ЦНС, після завершення навчання 90% учасників планують очолити структури окупаційної адміністрації.
Це, на думку експертів, не оновлення кадрів, а формування мілітаризованої вертикалі влади, де ключовим критерієм є участь у війні та лояльність до силових структур, а не професійність.
У Центрі національного спротиву пояснюють, що такий підхід означає для тимчасово окупованих територій:
- цивільне управління замінюється військовою моделлю;
- посилюється репресивність і контроль силових структур;
- нормалізується насильство як метод управління;
- соціальні та господарські питання відсуваються на другий план;
- регіони стають більш залежними від Кремля.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця". Під виглядом навчання журналістиці старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.