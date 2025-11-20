Окупанти в Криму готують мобілізованих і силовиків до керівних посад – ЦНС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Окупаційна влада Криму запустила курси, на яких 57 учасників війни проти України – мобілізовані, контрактники, "добровольці" та силовики – готуються до призначення на керівні посади

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За даними ЦНС, після завершення навчання 90% учасників планують очолити структури окупаційної адміністрації.

Це, на думку експертів, не оновлення кадрів, а формування мілітаризованої вертикалі влади, де ключовим критерієм є участь у війні та лояльність до силових структур, а не професійність.

У Центрі національного спротиву пояснюють, що такий підхід означає для тимчасово окупованих територій:

цивільне управління замінюється військовою моделлю;

посилюється репресивність і контроль силових структур;

нормалізується насильство як метод управління;

соціальні та господарські питання відсуваються на другий план;

регіони стають більш залежними від Кремля.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця". Під виглядом навчання журналістиці старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.