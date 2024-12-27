На затонувшем судне Ursa Major было оборудование для "Калибров" – ВМС Украины

Судно Ursa Major. Иллюстративное фото

Российское торговое судно Ursa Major, затонувшее 23 декабря в Средиземном море, перевозило оборудование, в частности, для загрузки ракет "Калибр".

Об этом 26 декабря заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Ми – Україна".

Плетенчук отметил, что этот корабль был своего рода ветераном военных перевозок.

"Он был задействован во время работы так называемого сирийского экспресса, то есть он постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе", – рассказал спикер ВМС.

Он добавил, что Ursa Major мог перевозить всевозможные грузы любого типа. Некоторые эксперты называли это судно транспортным флагманом российской оборонной логистики.

Что касается самого оборудования, которое было на борту, представитель ВМС отметил, что оно "довольно ценное, сложное, конечно, иностранного производства, россияне такого не делают".

"И напоминаю, кстати, они (россияне – ред.) пол года не могли из-за отсутствия подобного оборудования загружать "Калибры" в Новороссийске, например. Чтобы понимать, насколько это оборудование важно", – подчеркнул Плетенчук.

Напомним, у берегов Португалии сломался российский грузовой корабль, перевозивший из Сирии вооружение и технику армии Российской Федерации.