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03 ноября 2024, 23:49

Оккупанты начали использовать заброшенный еще в советское время командный пункт в Севастополе

03 ноября 2024, 23:49
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фото: АТЕШ
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Российские оккупационные войска начали использовать ранее заброшенный запасной командный пункт Черноморского флота в Севастополе

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает RegioNews.

Отмечается, что партизаны разведали запасной командный пункт Черноморского флота, известный как "Объект №221" и "Алсу-2". Его начали строить еще в 1977 году, однако строительство так и не завершили, поэтому он оставался покинутым.

"Мы зафиксировали военных, технику, блокпост, замаскированный БТР неподалеку и вооруженные патрули. Примечательно также, что вокруг был вырублен лес, для того чтобы стало сложнее незаметно приближаться к объекту", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают партизаны, россияне вырыли траншеи в качестве дополнительной фортификации.

"Все это свидетельствует о том, что оккупанты используют этот командный пункт и он становится законной целью для уничтожения", - добавили в АТЕШ.

Напомним, ранее появились спутниковые снимки оборонительных сооружений, которые строят россияне у Крымского моста.

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