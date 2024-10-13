В Черкассах масштабный пожар уничтожил склад со строительными материалами

фото: ГСЧС

Поздним вечером 12 октября в Черкассах возник масштабный пожар на складе со строительными материалами. Огонь охватил 300 квадратных метров помещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.

Спасатели тушили пожар в течение трех часов, ликвидировать его удалось в 1:10 13 октября.

В общей сложности к ликвидации возгорания были привлечены семь единиц техники.

Пожар уничтожил хранившиеся на складе строительные материалы, также огонь повредил само здание по всей площади. Причины пожара и его виновники устанавливаются.

Напомним, ранее в Черниговской области в пожаре погибли два человека, среди них - 16-летняя девушка.