В Николаевской области в результате атаки вражеского дрона горела ферма

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В ночь на 12 октября силы ПВО уничтожили в Николаевской области три дрона типа Shahed 131/136

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, в Баштанском районе ночью враг атаковал Снигиревскую громаду с использованием БпЛА типа Shahed 131/136. В результате попадания одного из БПЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта.

Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

Напомним, ночью 12 октября россияне ночью ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье. Есть пострадавшие.