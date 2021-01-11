В Крыму пересохло водохранилище с пресной водой
Водохранилище снабжало водой Симферополь
Водохранилище снабжало водой Симферополь
В оккупированном РФ Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
Как передает RegioNews, об этом сообщил офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал военнослужащий в Facebook и опубликовал соответствующее видео.
Напомним, Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников.
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