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11 января 2021, 09:26 138

В Крыму пересохло водохранилище с пресной водой

11 января 2021, 09:26 138
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Водохранилище снабжало водой Симферополь
Водохранилище снабжало водой Симферополь
Фото: скриншот видео
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В оккупированном РФ Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Как передает RegioNews, об этом сообщил офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал военнослужащий в Facebook и опубликовал соответствующее видео.

Напомним, Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников.

вода Крым оккупанты природа хранилище
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