С начала оккупации в Крым переселили 500 тысяч россиян - МИД

Агрессия РФ также привела к появлению внутренне перемещенных лиц

Агрессия РФ также привела к появлению внутренне перемещенных лиц

Фото: из открытых источников

На территорию крымского полуострова с начала оккупации в 2014 году переселили около полумиллиона граждан Российской Федерации, что может свидетельствовать о том, что РФ ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры Крыма.

Как передает RegioNews, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Так, согласно официальной статистике, в Крым переехали 100 тысяч россиян, однако по данным МИД Украины, это количество в пять раз больше.

Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере пол миллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", - сказала Джапарова.

Кроме того, по ее словам, агрессия РФ привела к появлению в Украине свыше 1,45 миллиона перемещенных лиц, включая тех, кто выехал из Крыма.

Мы говорим, что таких людей может быть до 60 тысяч, но это не точная статистика, поскольку многие из украинцев считали за дискриминацию регистрироваться как беженцы на собственной земле. Мы убеждены, что эта цифра украинских граждан, которые выехали из Крыма, де-факто, выше", - добавила Джапарова.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос возвращения аннексированного Крыма остается открытым для Украины. Этот вопрос является закрытым только для жителей Кремля.