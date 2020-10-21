З початку окупації в Крим переселили 500 тисяч росіян - МЗС

Агресія РФ також призвела до появи внутрішньо переміщених осіб

Агресія РФ також призвела до появи внутрішньо переміщених осіб

Фото: з відкритих джерел

На територію кримського півострова з початку окупації в 2014 році переселили близько пів мільйона громадян Російської Федерації, що може свідчити про те, що РФ веде цілеспрямовану політику щодо зміни демографічної структури Криму.

Як передає RegioNews, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Так, згідно з офіційною статистикою, в Крим переїхали 100 тисяч росіян, проте за даними МЗС України, це кількість в п'ять разів більше.

Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму", - сказала Джапарова.

Крім того, за її словами, агресія РФ призвела до появи в Україні понад 1,45 мільйона переміщених осіб, включаючи тих, хто виїхав з Криму.

Ми говоримо, що таких людей може бути до 60 тисяч, але це не точна статистика, оскільки багато з українців вважали за дискримінацію реєструватися як біженці на власній землі. Ми переконані, що ця цифра українських громадян, що виїхали з Криму, де факто, є вищою", - додала Джапарова.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба заявив, що питання повернення анексованого Криму залишається відкритим для України. Це питання є закритим тільки для мешканців Кремля.