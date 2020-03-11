Обыски у крымских татар: российские силовики после допроса отпустили одного из задержанных

После допроса с отделения ФСБ отпустили одного из задержанных во время обысков в домах крымских татар

Фото: прокуратура АРК

После допроса с отделения ФСБ отпустили одного из задержанных во время обысков в домах крымских татар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Стоит отметить, что по факту обысков задержаны пять человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов

По информации адвоката Эмине Авамилевой, силовики отпустили отца одного из общественных журналистов общественного объединения "Крымская солидарность" Энвера Мустафаева

Она пояснила, что в момент, когда подходила к зданию ФСБ, ее доверитель Энвер Мустафаев уже шел ей навстречу.

"Допрос моего доверителя было проведено без присутствия адвоката. Его допросили как свидетеля. По словам Мустафаева, они интересовались несколькими людьми, теми, кого ранее задержали в Крыму", – рассказала адвокат.

Авамилева также сообщила, что обыск дома Мустафаевых начался в 6 утра. По словам адвоката, когда она прибыла на место обыска, двери снаружи были заблокированы. Из дома забрали одну книгу – "Шариатские основы", а также искали оружие.

"Снаружи не было ручки, очевидно, сотрудники ФСБ, пытаясь открыть дверь, просто выдернули ее. Позже замок на дверях распилили болгаркой", – рассказала адвокат.

Напомним, что утром 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе "оккупационные правоохранители" проводили незаконные обыски в семи домовладениях крымских татар.

В рамках обысков российские силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова. По словам журналиста, в его доме на момент обыска была лишь его 76-летняя мать, которой пришлось вызывать скорую помощь. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

После обысков прокуратура АРК начала уголовное производство.