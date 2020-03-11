08:19  11 марта
Кабмин Шмыгаля укомплектовали всеми и.о. министров
09:38  11 марта
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса
09:05  11 марта
Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 09:08 3

Оккупанты нагрянули с обысками к крымским татарам в Бахчисарае

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 09:08 3
Читайте також українською мовою
В аннексированном Крыму минимум у семи крымских татар в Бахчисарае проводят обыски с самого утра 11 марта. Силовики РФ задержали трех человек
В аннексированном Крыму минимум у семи крымских татар в Бахчисарае проводят обыски с самого утра 11 марта. Силовики РФ задержали трех человек

Об этом передает RegioNews, ссылаясь на сообщение общественной организации "Крымская Солидарность" в Facebook.

В частности, обыски проходят у татар по таким адресам:

- Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик ', 17);
- Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко)
- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко)
- Рустам Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);
- Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город)
- Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а)
- Сейтумер Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).

Как сообщается, в доме Сейдамета Мустафаева обыск завершился. Его не было дома, вместо него забрали его пожилого отца Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова.

Причины обыска пока неизвестны.

Напомним, Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.


обыски Крым оккупанты
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
В Иране за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей
08 марта 2020, 18:58
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »