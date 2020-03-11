Оккупанты нагрянули с обысками к крымским татарам в Бахчисарае

В аннексированном Крыму минимум у семи крымских татар в Бахчисарае проводят обыски с самого утра 11 марта. Силовики РФ задержали трех человек

В аннексированном Крыму минимум у семи крымских татар в Бахчисарае проводят обыски с самого утра 11 марта. Силовики РФ задержали трех человек

Об этом передает RegioNews, ссылаясь на сообщение общественной организации "Крымская Солидарность" в Facebook. В частности, обыски проходят у татар по таким адресам: - Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик ', 17);

- Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко)

- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко)

- Рустам Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);

- Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город)

- Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а)

- Сейтумер Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77). Как сообщается, в доме Сейдамета Мустафаева обыск завершился. Его не было дома, вместо него забрали его пожилого отца Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова. Причины обыска пока неизвестны. Напомним, Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.



После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.



По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.

.