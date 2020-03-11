В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму
Как передает RegioNews, так прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодняшние незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму российскими силовиками у семи крымских татар.
"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательна. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека возрастает и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - написал он в Twitter.
Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020
Напомним, утром 11 марта силовики РФ провели обыски по меньшей мере в семи крымских татар и задержали трех человек.
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