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11 марта 2020, 11:51 5

В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму

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11 марта 2020, 11:51 5
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Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны Российской Федерации в аннексированном Крыму
Фото: facebook/crimeansolidarity
Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны Российской Федерации в аннексированном Крыму

Как передает RegioNews, так прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодняшние незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму российскими силовиками у семи крымских татар.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательна. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека возрастает и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - написал он в Twitter.

Напомним, утром 11 марта силовики РФ провели обыски по меньшей мере в семи крымских татар и задержали трех человек.


обыски МИД Крым Дмитрий Кулеба татары
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