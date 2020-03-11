Обыски в Крыму: прокуратура открыла уголовное производство
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК.
Уголовное производство начато по факту нарушения неприкосновенности жилища во время проведения незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в г. Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья).
"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на запугивание населения и преследование лиц” – отметил Игорь Поночовный, прокурор АР Крым.
Напомним, что утром 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе "оккупационные правоохранители" проводят незаконные обыски в 7 домовладениях крымских татар.
В рамках обысков российские силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова. По словам журналиста, в его доме на момент обыска была лишь его 76-летняя мать, которой пришлось вызывать скорую помощь. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.
Причины обыска пока неизвестны. Официальные комментарии российских силовых ведомств отсутствуют.
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