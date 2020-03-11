Обыски в Крыму: прокуратура открыла уголовное производство

Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков российских силовиков в Бахчисарае и Бахчисарайском районе

Фото: прокуратура АРК

Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков российских силовиков в Бахчисарае и Бахчисарайском районе

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК.

Уголовное производство начато по факту нарушения неприкосновенности жилища во время проведения незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в г. Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на запугивание населения и преследование лиц” – отметил Игорь Поночовный, прокурор АР Крым.

Напомним, что утром 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе "оккупационные правоохранители" проводят незаконные обыски в 7 домовладениях крымских татар.

В рамках обысков российские силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова. По словам журналиста, в его доме на момент обыска была лишь его 76-летняя мать, которой пришлось вызывать скорую помощь. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

Причины обыска пока неизвестны. Официальные комментарии российских силовых ведомств отсутствуют.