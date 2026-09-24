У Кропивницькому дрон РФ влучив у стоянку автомобілів
У Кропивницькому 24 вересня російський безпілотник влучив у стоянку автомобілів. Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Ворожий дрон влучив по стоянці авто у Кропивницькому. Ситуацію вивчаємо", – зазначив він.
Інформації про пошкодження автомобілів, постраждалих чи інші наслідки атаки наразі немає.
Нагадаємо, зранку 24 вересня у Хмельницькому внаслідок атаки ударного безпілотника зафіксували влучання у житловий багатоповерховий будинок. Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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