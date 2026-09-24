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24 сентября 2026, 11:23

Потратила сотни тысяч: в Хмельницкой области женщину обвиняют в присвоении денег дочери

24 сентября 2026, 11:23
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители объявили подозрение жительнице Хмельницкой области, присвоившей средства дочери, заработанные ею за границей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 24-летняя девушка с 2022 года работала в Италии. Заработанные деньги она посылала матери, попросив ее открыть депозитный счет в банке и хранить на нем.

Однако 42-летняя женщина не открыла ни одного счета, а деньги тратила на свои нужды. В общей сложности девушка потеряла более 330 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, незаконно получившего выплаты для семьи погибшего военного. На эти деньги он купил квартиру.

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