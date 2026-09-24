Патроны, пистолет и оружие на продажу: троим военнослужащим объявили о подозрении

Фото: ГБР

В Ровенской и Житомирской областях ГБР в рамках спецоперации "Стоп трафик" сообщило о подозрении трем военным по делам, связанным с оружием и боеприпасами

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В Ровенской области чиновник Нацгвардии, по данным следствия, незаконно хранил около 200 боевых патронов. Боеприпасы были обнаружены во время проверки его автомобиля пограничники и полицейские.

Другой военнослужащий, как установило следствие, потерял вверенный ему пистолет с патронами. Предварительно это произошло во время празднования в компании малознакомых людей.

В Житомирской области сержанта воинской части подозревают в налаживании продажи оружия и боеприпасов. По данным следствия, он продавал как трофейное оружие, так и находившееся на балансе воинской части вооружение.

Чтобы скрыть недостаток оружия, военнослужащий, по версии следствия, оформлял его как использованное или уничтоженное во время выполнения боевых задач.

За автоматы он просил около 2 тысячи долларов, а комплекты боеприпасов продавал за 500 долларов. По данным следствия, такую деятельность он начал весной 2026 года по возвращении из передовой.

Двум военнослужащим сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Еще одному объявили подозрение по части 3 статьи 413 УК Украины – потеря военного имущества в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают от 3 до 7 лет и от 2 до 5 лет лишения свободы соответственно.

Напомним, с середины сентября ГБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. Сейчас в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.