Обещали не отправлять на фронт за $3 тысячи: в Кировоградской области разоблачили двух военных
В рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" работники ГБР при содействии СБУ разоблачили двух военнослужащих, которые за деньги обещали мобилизованным перевод на службу в тылу
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, схему организовал начальник одной из служб штаба воинской части Национальной гвардии. К сделке он привлек подчиненного солдата, который искал среди недавно мобилизованных военных потенциальных "клиентов" и контактировал с их родственниками.
За $3 тысячи фигуранты обещали перевести военнослужащего в подразделение в Кропивницком, оставить его служить вблизи дома и не направлять в прифронтовые районы.
Правоохранители разоблачили военных после получения денег за оформление дежурного мобилизованного в резервную роту.
После разоблачения начальника службы штаба перевели на более низкую должность для дальнейшего прохождения службы в Запорожской области.
Обеим фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают других возможных участников схемы и проверяют информацию о других случаях "торговли" тыловыми должностями.
Напомним, 20 августа работники ГБР начали масштабную операцию "Справедливость для бойцов". Ее цель – разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе , незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска.