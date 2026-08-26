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26 августа 2026, 14:26

Обещали не отправлять на фронт за $3 тысячи: в Кировоградской области разоблачили двух военных

26 августа 2026, 14:26
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Фото: ГБР
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В рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" работники ГБР при содействии СБУ разоблачили двух военнослужащих, которые за деньги обещали мобилизованным перевод на службу в тылу

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовал начальник одной из служб штаба воинской части Национальной гвардии. К сделке он привлек подчиненного солдата, который искал среди недавно мобилизованных военных потенциальных "клиентов" и контактировал с их родственниками.

За $3 тысячи фигуранты обещали перевести военнослужащего в подразделение в Кропивницком, оставить его служить вблизи дома и не направлять в прифронтовые районы.

Правоохранители разоблачили военных после получения денег за оформление дежурного мобилизованного в резервную роту.

После разоблачения начальника службы штаба перевели на более низкую должность для дальнейшего прохождения службы в Запорожской области.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают других возможных участников схемы и проверяют информацию о других случаях "торговли" тыловыми должностями.

Напомним, 20 августа работники ГБР начали масштабную операцию "Справедливость для бойцов". Ее цель – разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе , незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска.

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Кировоградская область военные служба в тылу ГБР спецоперация Справедливость для бойцов
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