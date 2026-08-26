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26 серпня 2026, 14:26

Обіцяли не відправляти на фронт за $3 тисячі: на Кіровоградщині викрили двох військових

26 серпня 2026, 14:26
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Фото: ДБР
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У межах спецоперації "Справедливість для бійців" працівники ДБР за сприяння СБУ викрили двох військовослужбовців, які за гроші обіцяли мобілізованим переведення на службу в тилу

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організував начальник однієї зі служб штабу військової частини Національної гвардії. До оборудки він залучив підлеглого солдата, який шукав серед нещодавно мобілізованих військових потенційних "клієнтів" та контактував із їхніми родичами.

За $3 тисячі фігуранти обіцяли перевести військовослужбовця до підрозділу в Кропивницькому, залишити його служити поблизу дому та не направляти до прифронтових районів.

Правоохоронці викрили військових після отримання грошей за оформлення чергового мобілізованого до резервної роти.

Після викриття начальника служби штабу перевели на нижчу посаду для подальшого проходження служби у Запорізькій області.

Обом фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють інформацію про інші випадки "торгівлі" тиловими посадами.

Нагадаємо, 20 серпня працівники ДБР розпочали масштабну операцію "Справедливість для бійців". Її мета – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки.

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Кіровоградська область військові служба в тилу ДБР спецоперація Справедливість для бійців
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