Нефтяные объекты, аэродромы и логистика: Зеленский заявил об ударах по 16 целям в РФ

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение суток украинские военные нанесли удары по 16 объектам на территории России

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, среди целей были нефтяные объекты, которые он назвал частью "российского нефтяного кошелька", финансирующего войну против Украины.

Также украинские силы нанесли дальнобойные удары по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которую Россия использует для атак по Украине.

Кроме того, по словам Зеленского, поражено российское военное предприятие и объекты логистики.

"Война должна возвращаться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил украинских военных за проведенные удары и отметил необходимость снижать военный потенциал России.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму.