11:26  26 августа
В Кропивницком возле магазина произошла стрельба
08:57  26 августа
В Тернополе двое мужчин погибли из-за обвала грунта в 6-метровой траншее
08:43  26 августа
За $7 тысяч обещал переправить в Венгрию: на Закарпатье задержали адвоката
UA | RU
UA | RU
26 августа 2026, 14:39

Нефтяные объекты, аэродромы и логистика: Зеленский заявил об ударах по 16 целям в РФ

26 августа 2026, 14:39
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение суток украинские военные нанесли удары по 16 объектам на территории России

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, среди целей были нефтяные объекты, которые он назвал частью "российского нефтяного кошелька", финансирующего войну против Украины.

Также украинские силы нанесли дальнобойные удары по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которую Россия использует для атак по Украине.

Кроме того, по словам Зеленского, поражено российское военное предприятие и объекты логистики.

"Война должна возвращаться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил украинских военных за проведенные удары и отметил необходимость снижать военный потенциал России.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ВСУ Силы обороны логистика аэродром
В РФ дроны повторно атаковали хаб Wildberries: вспыхнул масштабный пожар
26 августа 2026, 07:55
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Трагедия на Криворожье: на глубине более 1,5 тысяч метров во время подземных работ погибли три горняка
26 августа 2026, 16:44
Килограмм "дурмана" и сотни свертков: в Днепре задержали мужчину по подозрению в масштабном наркосбыте
26 августа 2026, 16:26
В Украине разоблачили схему хищения более 80 млн грн на закупки лекарств для реанимаций и стационаров
26 августа 2026, 15:59
В Херсоне российский дрон дважды атаковал спасателей: повреждена пожарная машина и ранен водитель
26 августа 2026, 15:44
В Польше задержан мужчина, пытавшийся взорвать автомобиль директора оборонного предприятия в Киевской области
26 августа 2026, 15:36
В Киевской области мужчина забил пенсионера до смерти
26 августа 2026, 15:20
Обещали не отправлять на фронт за $3 тысячи: в Кировоградской области разоблачили двух военных
26 августа 2026, 14:26
Удар авиабомбами по Славянску: погиб человек, есть раненые
26 августа 2026, 14:10
На Харьковщине FPV-дрон попал в гражданское авто: водитель в крайне тяжелом состоянии
26 августа 2026, 13:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »