В Киевской области мужчина забил пенсионера до смерти

Фото: Нацполиция

В Киевской области будут судить мужчину, избившего пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в конце мая на Вышгородщине. 44-летний мужчина во время застолья поссорился со знакомым. Ссора быстро переросла в драку. Мужчина нанес 75-летнему знакомому многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища.

Пенсионер с травмами госпитализирован. Однако, к сожалению, он скончался в больнице. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в селе Деражное Ровенского района полицейские задержали 68-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу.