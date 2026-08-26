В Киевской области мужчина забил пенсионера до смерти
В Киевской области будут судить мужчину, избившего пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Сам инцидент произошел в конце мая на Вышгородщине. 44-летний мужчина во время застолья поссорился со знакомым. Ссора быстро переросла в драку. Мужчина нанес 75-летнему знакомому многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища.
Пенсионер с травмами госпитализирован. Однако, к сожалению, он скончался в больнице. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в селе Деражное Ровенского района полицейские задержали 68-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу.
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