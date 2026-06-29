Депутат і директор лікарні в Олександрії "нагрів" бюджет майже на мільйон на медичних газах

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з комунальних медичних закладів Олександрії, який одночасно є депутатом міської ради

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даними слідства, наприкінці 2021 року посадовець організував закупівлю системи постачання медичних газів для лікарні.

Використовуючи спрощені механізми закупівель, запроваджені під час пандемії COVID-19, він уклав договір із приватним товариством на суму 4,5 млн гривень.

Прокурори вважають, що обладнання було придбано за завищеною вартістю. Після поставки обладнання комунальне підприємство повністю розрахувалося з постачальником коштом бюджету.

Проведена під час досудового розслідування експертиза встановила, що реальна вартість придбаної системи була суттєво нижчою. За попередніми підрахунками, збитки державним інтересам становлять майже 949 тисяч гривень.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили схему чиновника. Йдеться про ремонт доріг, який приніс державі збитки на майже 7,5 мільйона гривень.