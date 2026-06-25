В Кропивницком из колодца спасли пару барсуков, ожидающих потомство

Фото: ГСЧС

В Кропивницком спасатели совместно со специалистами реабилитационного центра спасли двух барсуков, которые попали в недействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNew .

Среди животных оказалась беременная самка, которая скоро должна родить потомство.

Барсуков случайно обнаружили работники водного хозяйства при обследовании коммуникаций. Животные были истощены и обезвожены.

По предварительным оценкам, они могли провести в ловушке несколько дней без воды и еды.

На место вызвали спасателей и специалистов реабилитационного центра, осторожно доставших животных на поверхность.

После осмотра, оказания необходимой помощи воды и корма барсуки быстро восстановили силы.

После реабилитации животных вернули в природную среду.

Напомним, что в городе Сарны Ровенской области чрезвычайники спасли собаку , которая упала в глубокий колодец на территории частного домовладения и не могла самостоятельно выбраться.