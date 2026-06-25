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25 червня 2026, 17:19

У Кропивницькому з колодязя врятували пару борсуків, які чекають на потомство

25 червня 2026, 17:19
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Фото: ДСНС
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У Кропивницькому рятувальники спільно з фахівцями реабілітаційного центру врятували двох борсуків, які потрапили до недіючого колодязя та не могли самостійно вибратися

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNew.

Серед тварин виявилася вагітна самка, яка невдовзі має народити потомство.

Борсуків випадково знайшли працівники водного господарства під час обстеження комунікацій. Тварини були виснажені та зневоднені.

За попередніми оцінками, вони могли провести у пастці кілька днів без води та їжі.

На місце викликали рятувальників та спеціалістів реабілітаційного центру, які обережно дістали тварин на поверхню.

Після огляду, надання необхідної допомоги, води та корму борсуки швидко відновили сили.

Після реабілітації тварин повернули до природного середовища.

Нагадаємо, що у місті Сарни Рівненської області надзвичайники врятували собаку, який упав у глибокий колодязь на території приватного домоволодіння та не міг самостійно вибратися.

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