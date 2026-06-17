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17 июня 2026, 19:48

В Кировоградской области разоблачили банду, которая обманывала семьи пропавших без вести защитников

17 июня 2026, 19:48
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры пяти участников группы сообщены о новых подозрениях и изменены ранее сообщенные подозрения в совершении мошенничества в составе организованной группы

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Следствие установило, что двое жителей области организовали преступную схему и привлекли к ней еще троих сообщников. Фигуранты мониторили социальные сети, группы поиска без вести пропавших военных и другие открытые источники, откуда получали информацию о военнослужащих и их родственниках.

После этого звонили по телефону матерям, женам и другим близким людям защитников, представляясь работниками финансовых подразделений воинских частей. Используя личные данные военных и их семей, они производили впечатление настоящих должностных лиц и входили в доверие к пострадавшим.

Злоумышленники убеждали родственников военных, что для получения якобы предусмотренных государством выплат необходимо срочно осуществить ряд финансовых операций. На самом же деле, все средства попадали к участникам преступной группы.

По версии следствия люди верили обещаниям и пересказывали собственные сбережения. Вырученные деньги фигуранты оперативно снимали через банкоматы и распределяли между собой.

Только по установленным эпизодам в течение августа 2025 года – января 2026 года потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 1,7 миллиона гривен.

География преступления охватывает разные регионы Украины. Среди пострадавших – семьи военнослужащих из Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Закарпатской и других областей, разыскивавших своих без вести пропавших родных.

По ходатайствам прокуроров двое подозреваемых судом взяты под стражу с определением размера залога. В отношении еще трех участников организованной группы применены меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников преступной организации , которые обманули граждан Республики Казахстан более чем на 30,5 млн грн.

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