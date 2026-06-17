На Кіровоградщині викрили банду, яка ошукувала родини зниклих безвісти захисників

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури п’ятьом учасникам групи повідомлено про нові підозри та змінено раніше повідомлені підозри у вчиненні шахрайства у складі організованої групи

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідство встановило, що двоє жителів області організували злочинну схему та залучили до неї ще трьох спільників. Фігуранти моніторили соціальні мережі, групи пошуку безвісти зниклих військових та інші відкриті джерела, звідки отримували інформацію про військовослужбовців та їхніх родичів.

Після цього телефонували матерям, дружинам та іншим близьким людям захисників, представляючись працівниками фінансових підрозділів військових частин. Використовуючи особисті дані військових та їхніх сімей, вони створювали враження справжніх службових осіб і входили в довіру до потерпілих.

Зловмисники переконували родичів військових, що для отримання нібито передбачених державою виплат необхідно терміново здійснити низку фінансових операцій. Насправді ж усі кошти потрапляли до учасників злочинної групи.

За версією слідства, люди вірили обіцянкам та переказували власні заощадження. Отримані гроші фігуранти оперативно знімали через банкомати та розподіляли між собою.

Лише за встановленими епізодами протягом серпня 2025 року – січня 2026 року потерпілим завдано збитків на суму понад 1,7 мільйона гривень.

Географія злочину охоплює різні регіони України. Серед потерпілих – родини військовослужбовців з Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Закарпатської та інших областей, які розшукували своїх безвісти зниклих рідних.

За клопотаннями прокурорів двох підозрюваних судом взято під варту із визначенням розміру застави. Щодо ще трьох учасників організованої групи застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та сімох учасників злочинної організації, які ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн грн.