В Черновцах будут судить банду мошенников, которые обманули сотни граждан Казахстана

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников преступной организации, которые обманули граждан Республики Казахстан более чем на 30,5 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в Черновцах почти год действовал мошеннический call-центр. Его операторы, выдавая себя за работников Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана, убеждали граждан перечислять сбережения на якобы "безопасные счета". В результате этой схемы пострадали 114 граждан Казахстана.

Следствие установило, что организатор схемы привлек семерых сообщников, наладил работу call-центра и распределил между ними роли.

Звонки осуществлялись по заранее подготовленным сценариям: пострадавшим сообщали о якобы угрозе потери средств или использовании их счетов в незаконных операциях и склоняли к срочному переводу денег на другие счета.

Для усиления доверия обвиняемые использовали персональные данные граждан Казахстана, современные средства связи и методы психологического воздействия. Координация их действий проходила через закрытые Telegram-чаты, где хранились данные потерпевших, распределялись задачи и фиксировались результаты работы.

Деятельность call-центра приостановлена в сентябре 2025 года. Мошеннический офис разоблачили прокуроры совместно с сотрудниками полиции во взаимодействии с киберполицией Республики Казахстан.

Организатор и четверо обвиняемых находятся под стражей. В отношении других фигурантов применены меры предосторожности, в том числе домашний арест и содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, что на Буковине пенсионерка стала жертвой мошенничества. Все началось с сообщения в соцсети.