Фото: прокуратура Кировоградской области

Кропивницкий апелляционный суд пересмотрел слишком мягкий приговор суда первой инстанции и назначил реальное суровое наказание для злоумышленника, едва не убившего женщину и ребенка

Об этом сообщила Кировоградская обласная прокуратура, передает RegioNews .

Кропивницкий апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, которым житель Головановского района приговорен к 10 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство двух лиц и умышленное уничтожение имущества путем поджога.





Ранее Благовещенский районный суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и умышленном повреждении имущества и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Не согласившись с таким решением, прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке.



Прокуроры доказали, что ночью 29 августа 2024 года обвиняемый, находясь в селе Мечиславка Головановского района, имея умысел на убийство своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, взял на территории домовладения легковоспламеняющуюся смесь бензина и масла.



Воспользовавшись тем, что вход в дом был свободным, мужчина проник в дом, где спали потерпевшие. Облив бытовые вещи легковоспламеняющимся веществом, он поджег их и покинул место происшествия, будучи убежден, что доведет свое преступное намерение до конца.



Впрочем, трагедии удалось избежать. Женщина и ее дочь проснулись от пожара и смогли спастись, выбравшись из охваченного огнем дома через окно.

В результате Кропивницкий апелляционный суд отменил приговор первого инстанции и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15, о.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины, назначив окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Бериславского района по факту умышленного убийства по корыстным мотивам, незаконному завладению транспортным средством, а также незаконному обращению с оружием и боеприпасами.