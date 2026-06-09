В Херсонской области будут судить мужчину, который убил односельчанина ради авто

Фото: прокуратура Херсонской области

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Бериславского района по факту умышленного убийства по корыстным мотивам, незаконному завладению транспортным средством, а также незаконному обращению с оружием и боеприпасами

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Следствием установлено, что в конце декабря 2025 обвиняемый, зная образ жизни и материальное состояние своего пожилого односельчанина, решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подготовился к преступлению и прибыл в дом потерпевшего.

Воспользовавшись доверительными отношениями с хозяином, мужчина беспрепятственно попал в дом. Убедившись, что они находятся вдвоем, он произвел выстрелы из огнестрельного оружия, от которых потерпевший погиб на месте.

После этого обвиняемый пытался скрыть содеянное: спрятал тело погибшего в подвальном помещении домовладения, уничтожил часть следов преступления и запер дом.

В дальнейшем он завладел автомобилем, которым пользовался потерпевший, и вывез транспортное средство за пределы области, где оставил его в лесополосе, пытаясь скрыть местонахождение похищенного имущества.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

Напомним, что в Харьковской области мужчина ворвался в дом и напал на пенсионерку с кирпичом.