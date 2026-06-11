Фото: прокуратура Кіровоградської області

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Кропивницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, яким жителя Голованівського району засуджено до 10 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство двох осіб та умисне знищення майна шляхом підпалу.





Раніше Благовіщенський районний суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивством та умисному пошкодженні майна і призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі. Не погодившись із таким рішенням, прокурор оскаржив вирок в апеляційному порядку.



Прокурори довели, що вночі 29 серпня 2024 року обвинувачений, перебуваючи у селі Мечиславка Голованівського району, маючи умисел на вбивство своєї співмешканки та її неповнолітньої доньки, взяв на території домоволодіння легкозаймисту суміш бензину та мастила.



Скориставшись тим, що вхід до будинку був вільним, чоловік проник до оселі, де спали потерпілі. Обливши побутові речі легкозаймистою речовиною, він підпалив їх та залишив місце події, будучи переконаним, що доведе свій злочинний намір до кінця.



Втім трагедії вдалося уникнути. Жінка та її донька прокинулися від пожежі й змогли врятуватися, вибравшись із охопленого вогнем будинку через вікно.

У результаті Кропивницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України, призначивши остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Бериславського району за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів, незаконного заволодіння транспортним засобом, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.