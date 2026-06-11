Убийство в Кировоградской области: отец застрелил дочь и пол года жил с телом во дворе

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области правоохранители раскрыли убийство 28-летней женщины, которую с февраля этого года разыскивали как без вести пропавшую

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

С заявлением об исчезновении подруги в полицию обратилась ее кума.

Все члены семьи проживали вместе в одном доме на территории Светловодской общины. Когда близкая подруга в течение месяца не выходила на связь, женщина решила сходить к ней домой. Но застала только 3-летнего ребенка, который сам играл в доме, а дедушка и бабушка занимались во дворе хозяйством.

На вопрос, где их дочь родители неуверенно отвечали, что было очень подозрительно, поэтому она вызвала полицию.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что женщина стала жертвой преступления еще в конце прошлого года.

По данным следствия, во время совместного употребления алкоголя, в ночь на 31 декабря 2025 между отцом и дочерью возникла ссора.

Во время конфликта 50-летний мужчина смертельно ранил дочь выстрелом из охотничьего ружья. А жене услышавшей выстрел – пригрозил смертельной расправой, если она кому-нибудь расскажет об этом.

После этого, чтобы скрыть содеянное, он закопал тело погибшей в сарае на территории домовладения и цинично продолжал жить вместе с семьей, как ни в чем не бывало.

Во время безотлагательного обыска правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Также было найдено возможное орудие преступления — не зарегистрированное охотничье ружье, которое мужчина спрятал на территории домовладения.

Мужчина задержан и сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому строжайшую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Ребенка пострадавшего изъяли из семьи, сейчас он находится в безопасных условиях в детском доме.

Напомним, что на Синельниковщине правоохранители раскрыли жестокое убийство : 47-летний мужчина во время бытового конфликта лишил жизни своего знакомого. За совершенное преступнику грозит длительное заключение.