14:20  11 червня
Прикордоннии показали, як розносять російські мотоцикли, укриття та піхоту
11:58  11 червня
У Києві на Оболоні 19-річний хлопець штрикнув ножем чоловіка в живіт
10:36  11 червня
У Карпатах туриста вкусила змія: знадобилася допомога рятувальників
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 15:59

Вбивство на Кіровоградщині: батько застрелив доньку і пів року жив із тілом на подвір’ї

11 червня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Кіровоградської області
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині правоохоронці розкрили вбивство 28-річної жінки, яку з лютого цього року розшукували як безвісти зниклу

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Із заявою про зникнення подруги до поліції звернулася її кума.

Усі члени родини проживали разом в одному будинку на території Світловодської громади. Коли близька подруга протягом місяця не виходила на зв'язок, жінка вирішила сходити до неї додому. Але застала лише 3-річну дитину яка сама гралася в будинку, а дідусь і бабуся займалися у дворі господарством.

На питання де їх донька батьки невпевнено відповідали, що було дуже підозріло, тому вона викликала поліцію.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що жінка стала жертвою злочину ще наприкінці минулого року.

За даними слідства, під час спільного вживання алкоголю, у ніч на 31 грудня 2025 року між батьком та донькою виникла сварка.

Під час конфлікту 50-річний чоловік смертельно поранив доньку пострілом із мисливської рушниці. А дружині яка почула постріл – пригрозив смертельною розправою, якщо вона комусь розповість про це.

Після цього, щоб приховати скоєне, він закопав тіло загиблої в сараї на території домоволодіння та цинічно продовжував жити разом із родиною, ніби нічого не трапилось.

Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили тіло жінки із ознаками насильницької смерті. Також було знайдено ймовірне знаряддя злочину — не зареєстровану мисливську рушницю, яку чоловік заховав на території домоволодіння.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Дитину потерпілої вилучили з сім’ї, зараз вона знаходиться в безпечних умовах в дитячому будинку.

Нагадаємо, що на Синельниківщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство: 47-річний чоловік під час побутового конфлікту позбавив життя свого знайомого. За вчинене злочинцю загрожує тривале ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Кіровоградська область дочка батько
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
У Запоріжжі зловмисник із ножем поранив трьох поліцейських
11 червня 2026, 17:11
Вигаданий "полон" не врятував: на Сумщині на 15 років засудили зрадника, який працював на ФСБ
11 червня 2026, 16:59
На Прикарпатті пасажирський автобус влетів у іномарку: в салоні були діти
11 червня 2026, 16:55
На Тернопільщині викрили трьох керівників ТЦК, які "малювали" показники мобілізації
11 червня 2026, 16:51
Росіянин вербував дітей в Одесі для диверсій: СБУ оголосила підозру спецслужбісту РФ
11 червня 2026, 16:41
Фейкові листи від Укренерго: українців попередили про схему аферистів
11 червня 2026, 16:35
Україну накриє негода: синоптики попередили про грози, град та шквали 12 червня
11 червня 2026, 15:41
Прокуратура підтвердила слідчі дії у бізнесмена Веселого: його не затримували
11 червня 2026, 15:09
"ЗАГС" серед руїн: окупанти перетворили зруйновану Авдіївку на декорації для відео
11 червня 2026, 14:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »