Вбивство на Кіровоградщині: батько застрелив доньку і пів року жив із тілом на подвір’ї

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині правоохоронці розкрили вбивство 28-річної жінки, яку з лютого цього року розшукували як безвісти зниклу

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Із заявою про зникнення подруги до поліції звернулася її кума.

Усі члени родини проживали разом в одному будинку на території Світловодської громади. Коли близька подруга протягом місяця не виходила на зв'язок, жінка вирішила сходити до неї додому. Але застала лише 3-річну дитину яка сама гралася в будинку, а дідусь і бабуся займалися у дворі господарством.

На питання де їх донька батьки невпевнено відповідали, що було дуже підозріло, тому вона викликала поліцію.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що жінка стала жертвою злочину ще наприкінці минулого року.

За даними слідства, під час спільного вживання алкоголю, у ніч на 31 грудня 2025 року між батьком та донькою виникла сварка.

Під час конфлікту 50-річний чоловік смертельно поранив доньку пострілом із мисливської рушниці. А дружині яка почула постріл – пригрозив смертельною розправою, якщо вона комусь розповість про це.

Після цього, щоб приховати скоєне, він закопав тіло загиблої в сараї на території домоволодіння та цинічно продовжував жити разом із родиною, ніби нічого не трапилось.

Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили тіло жінки із ознаками насильницької смерті. Також було знайдено ймовірне знаряддя злочину — не зареєстровану мисливську рушницю, яку чоловік заховав на території домоволодіння.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Дитину потерпілої вилучили з сім’ї, зараз вона знаходиться в безпечних умовах в дитячому будинку.

Нагадаємо, що на Синельниківщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство: 47-річний чоловік під час побутового конфлікту позбавив життя свого знайомого. За вчинене злочинцю загрожує тривале ув'язнення.