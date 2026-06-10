Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами
На Синельниковщине стражи порядка раскрыли жестокое убийство: 47-летний мужчина во время бытового конфликта лишил жизни своего знакомого. За совершенное преступнику грозит длительное заключение
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
28 апреля 47-летний мужчина во время бытового конфликта избил своего знакомого, нанеся ему около 20 ударов в разные части тела. Не остановившись на этом, злоумышленник также нанес потерпевшему два удара пассатижами в область головы.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 47-летний уроженец Казахстана.
Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Кременчугском районе Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в колодце на территории частного домовладения.