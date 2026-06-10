Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами

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На Синельниковщине стражи порядка раскрыли жестокое убийство: 47-летний мужчина во время бытового конфликта лишил жизни своего знакомого. За совершенное преступнику грозит длительное заключение

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

28 апреля 47-летний мужчина во время бытового конфликта избил своего знакомого, нанеся ему около 20 ударов в разные части тела. Не остановившись на этом, злоумышленник также нанес потерпевшему два удара пассатижами в область головы.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 47-летний уроженец Казахстана.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Кременчугском районе Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в колодце на территории частного домовладения.