В Кропивницком осудили предателя, который наводил ракеты на больницы и энергообъекты
Подольский районный суд города Кропивницкого признал виновным местного жителя в государственной измене, совершенной в условиях военного положения
Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.
За доказанное в суде сотрудничество со спецслужбами РФ мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что обвиняемый через Telegram поддерживал связь с представителем спецслужб РФ и передавал за деньги информацию об объектах критической инфраструктуры Кропивницкого и района.
Его интересовали больницы, электроподстанции, объекты энергетики и месторасположения военных. За каждое выполненное задание он получал денежное вознаграждение.
Среди переданных врагу данных были фото, видео и геолокации территорий медицинских учреждений, госпиталя ветеранов войны, энергетических объектов и других целей для ударов. Кроме того, мужчина проводил доразведку объектов и выполнил задачи по поджогу электроподстанции на территории одного из медицинских учреждений.
В феврале 2025 года во время выполнения очередного задания по сбору информации о военном объекте его задержали сотрудники СБУ.
Напомним, что 12 лет проведет за решеткой херсонец, помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей.