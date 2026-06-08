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08 июня 2026, 21:29

В Кропивницком осудили предателя, который наводил ракеты на больницы и энергообъекты

08 июня 2026, 21:29
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Фото: САП
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Подольский районный суд города Кропивницкого признал виновным местного жителя в государственной измене, совершенной в условиях военного положения

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

За доказанное в суде сотрудничество со спецслужбами РФ мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что обвиняемый через Telegram поддерживал связь с представителем спецслужб РФ и передавал за деньги информацию об объектах критической инфраструктуры Кропивницкого и района.

Его интересовали больницы, электроподстанции, объекты энергетики и месторасположения военных. За каждое выполненное задание он получал денежное вознаграждение.

Среди переданных врагу данных были фото, видео и геолокации территорий медицинских учреждений, госпиталя ветеранов войны, энергетических объектов и других целей для ударов. Кроме того, мужчина проводил доразведку объектов и выполнил задачи по поджогу электроподстанции на территории одного из медицинских учреждений.

В феврале 2025 года во время выполнения очередного задания по сбору информации о военном объекте его задержали сотрудники СБУ.

Напомним, что 12 лет проведет за решеткой херсонец, помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей.

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