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08 червня 2026, 21:29

У Кропивницькому засудили зрадника, який наводив ракети на лікарні та енергооб’єкти

08 червня 2026, 21:29
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Фото: САП
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Подільський районний суд міста Кропивницького визнав винним місцевого жителя у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За доведену в суді співпрацю зі спецслужбами РФ чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що обвинувачений через Telegram підтримував зв’язок із представником спецслужб РФ та за гроші передавав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури Кропивницького і району.

Його цікавили лікарні, електропідстанції, об’єкти енергетики та місця розташування військових. За кожне виконане завдання він отримував грошову винагороду.

Серед переданих ворогу даних були фото, відео та геолокації територій медичних закладів, госпіталю ветеранів війни, енергетичних об’єктів та інших потенційних цілей для ударів. Крім того, чоловік проводив дорозвідку об’єктів та виконав завдання з підпалу електропідстанції на території одного з медичних закладів.

У лютому 2025 року під час виконання чергового завдання зі збору інформації про військовий об’єкт його затримали співробітники СБУ.

Нагадаємо, що 12 років проведе за гратами херсонець, який допомагав окупантам заволодіти водним транспортом місцевих жителів.

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