На Кіровоградщині 20-річний хлопець підпалив будівлі райради і банку на вимогу ворога

Правоохоронці Кіровоградщини встановили чоловіка, який підпалив будівлі райради та банку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Днями до поліції надійшли повідомлення про загоряння відділення банку та будівлі райради в обласному центрі. На місця подій негайно виїхали слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника у найкоротший термін. Ним виявився 20-річний хлопець. Його завербували представники російських спецслужб через сайт знайомств.

Хлопцеві повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку березня у Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.