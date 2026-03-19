19 березня 2026, 17:47

На Кіровоградщині 20-річний хлопець підпалив будівлі райради і банку на вимогу ворога

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Кіровоградщини встановили чоловіка, який підпалив будівлі райради та банку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Днями до поліції надійшли повідомлення про загоряння відділення банку та будівлі райради в обласному центрі. На місця подій негайно виїхали слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника у найкоротший термін. Ним виявився 20-річний хлопець. Його завербували представники російських спецслужб через сайт знайомств.

Хлопцеві повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку березня у Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
