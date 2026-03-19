Фото: полиция

После очередной атаки РФ по Украине на территории одного из районов области в поле обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники изъяли боевую часть ракеты из почвы, провели ее разрядку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов, их обломков или каких-либо подозрительных предметов, категорически запрещено подходить к ним или трогать руками. О таких находках следует немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, в Ровенской области нашли боевые части российских ракет. На вражеские боеприпасы наткнулся местный житель во время работ в поле.