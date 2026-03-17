17 березня 2026, 13:08

Депутати Світловодської міськради достроково звільнили секретаря: його підозрюють у хабарництві

Фото: svetlovodsk.com.ua
16 березня депутати Світловодська міська рада провели позачергову 81-шу сесію, на якій розглянули єдине питання – дострокове припинення повноважень секретаря ради Романа Домбровського

Про це пише інтернет-видання "Світловодськ", передає RegioNews.

У порядку денному зазначалося, що рішення пов'язане з тим, що раніше Роману Домбровському оголосили підозру у корупційному правопорушенні.

Усі 19 присутніх депутатів проголосували "за", один не голосував. Сам Домбровський на сесії був відсутній – того ж дня він вийшов з-під варти після внесення застави.

Нагадаємо, 13 березня його затримали за підозрою у систематичному вимаганні "відкатів" від керівництва місцевих медичних закладів. 15 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 164 800 гривень.

Хто тепер керує громадою

Після звільнення Домбровського посаду секретаря міської ради тимчасово не заміщено. Міськрада продовжує роботу через виконавчі органи.

Наступне планове засідання сесії заплановане на 20 березня.

Світловодська громада за останні роки пережила кілька змін керівників, кожна з яких супроводжувалася скандалом:

  • Віталій Тетяниченко – секретар ради, знятий у жовтні 2022 року через корупційне правопорушення. Саме він головував на сесії 16 березня, яка достроково звільнила його наступника.
  • Андрій Маліцький – міський голова з 2020 року, достроково відсторонений депутатами у травні 2025 року. Суд поновив його на посаді у лютому 2026 року, але того ж дня його забрали до територіального центру комплектування та вручили бойову повістку. Нині Маліцький служить у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
  • Роман Домбровський – секретар, обраний тими ж депутатами у травні 2025 року, офіційно виконував обов’язки міського голови 10 місяців — з 16 травня 2025 по 16 березня 2026 року.

Нагадаємо, 10 лютого міського голову Світловодська Андрія Маліцького рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду поновили на посаді. Втім, посадовець повідомив, що після поновлення його не допустили до робочого місця, а згодом зняли з бронювання та направили до територіального центру комплектування, тобто фактично мобілізували.

