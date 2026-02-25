17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 18:07

В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой и коррупционный скандал

25 февраля 2026, 18:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ведомстве прокомментировали задержание командующего логистикой по подозрению в коррупции и подчеркнули, что готовы к сотрудничеству со следственными органами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений. Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказывания их вины", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, назначено служебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Воздушные силы коррупционный скандал война армия
Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
25 февраля 2026, 14:54
Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян
25 февраля 2026, 11:21
Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений
25 февраля 2026, 11:16
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
25 февраля 2026, 19:19
Рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести военных
25 февраля 2026, 18:26
На Бали полиция устроила рейд, чтобы найти якобы похищенного Игоря Комарава
25 февраля 2026, 18:25
В Херсонской области железнодорожный помогал оккупантам налаживать сообщения с РФ и Крымом.
25 февраля 2026, 18:10
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 17:39
В Запорожье россияне убили человека из артиллерии
25 февраля 2026, 17:30
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
25 февраля 2026, 17:25
Украинские спецназовцы атаковали российские системы ПВО во временно оккупированном Крыму
25 февраля 2026, 16:48
На правом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта
25 февраля 2026, 16:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »