В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой и коррупционный скандал

иллюстративное фото: из открытых источников

В ведомстве прокомментировали задержание командующего логистикой по подозрению в коррупции и подчеркнули, что готовы к сотрудничеству со следственными органами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений. Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказывания их вины", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, назначено служебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.