Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель маршрутки Mercedes-Benz, двигаясь со стороны города Николаева в направлении Кропивницкого, на перекрестке с полевой дорогой не выбрал безопасной дистанции, в результате чего столкнулся с автомобилем ЗАЗ-Daewoo под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворота.

От полученных травм на месте погибла 57-летняя пассажирка маршрутки. Еще девять человек – 59-летний водитель маршрутки и пассажиры 46, 43, 41, 37, 33, 25, 19 и 18 лет – получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 13 января на Хмельнитчине легковушка врезалась в автовоз на встречной. Погиб мужчина и семилетний ребенок.