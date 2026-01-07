Подозревала в измене: в Хмельницкой области женщина "напала" на авто соперницы, к которой ревновала своего мужа

Иллюстративное фото

Жительница города Староконстантинов в Хмельницкой области должна возместить более 93 тысяч гривен за умышленное повреждение автомобиля другой женщины. Как оказалось, повредила чужой автомобиль она из-за ревности

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Тогда владелица автомобиля Skoda обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что жена ее знакомого из-за ревности повредила лакокрасочное покрытие кузова, лобовое стекло и стекло дверей автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома в Староконстантинове.

Согласно экспертизе, ущерб составил 88 424 гривны. Также владелица авто просила дополнительные 25 тысяч гривен в качестве моральной компенсации. Суд первой инстанции взыскал полную сумму материального ущерба и 5000 грн морального ущерба.

Однако женщина, которая "напала на авто", обратилась в апелляционный суд. Она заявила, что владелица авто не доказала, что это не она сама повредила автомобиль. Учитывая показания свидетелей, характер повреждений транспортного средства, взаимоотношения между сторонами, коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции, что автомобиль повредила именно эта женщина, а не владелица авто.

Апелляционный суд отклонил жалобу женщины, и ей придется платить штраф на "вспышку ревности".

Напомним, ранее в Житомирской области мужчина взорвал взрывчатку возле женщины, потому что приревновал ее к другому. В результате взрыва женщина получила травмы.