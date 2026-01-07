10:30  07 січня
07 січня 2026, 13:30

16-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне

07 січня 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
СБУ затримала агентку ФСБ, яка встановила GPS-трекер для удару рашистів по Кропивницькій ТЕЦ. Зрадницею виявилась неповнолітня місцева жителька

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

16-річна жителька Кропивницького на замовлення російських спецслужб готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Вона повинна була встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. Завдяки цьому росіяни планували атакувати енергооб'єкт, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення.

Затримали дівчину "на гарячому", коли вона намагалась активувати цифровий "маячок" біля паркану ТЕЦ. Відомо, що завербували її росіяни в Telegram, коли вона шукала легких грошей.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на однієї зі станцій метро в столиці України.

